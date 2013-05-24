Школьники участвуют в создании спецприложения "Вечерки"

Фото: m24.ru

Пилотному печатному проекту "Пресса в образовании", который выпускает газета "Вечерняя Москва" в рамках международного проекта WAN IFRA Newspapers in Education, исполнился год.

Специальная вкладка газеты распространяется в 55 столичных школах. На занятиях ребят учат ориентироваться в информационном пространстве, грамотно ставить вопросы и эффективно находить на них ответы, мыслить аналитически. Анализ и разбор специальных вкладок "Вечерки" в классе увеличивает интерес к чтению.

"Прессу в Образовании" готовит не только редакция, но и юнкоры "Вечерней Москвы", проходящие обучение в студии юного журналиста "Новый фейерверк". Материалы, написанные школьниками, публикуются не только в тематической вкладке, но и на сайте vmdaily.ru в специальном разделе "Московский Подрост'OK!".

Также юнкоры издания выходят в сетевые эфиры с еженедельными обзорами свежего приложения "Пресса в Образовании" в программе "Веселый Гаджет", участвуют в ток-шоу "Лестница", а также выпускают серию собственных авторских тематических передач.

На этой неделе редакция проекта уходит на летние каникулы, следующий выпуск приложения выйдет осенью, но уже сейчас начинается работа над новыми разделами и рубриками, которые порадуют читателей в сентябре.

