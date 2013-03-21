"Вечерняя Москва" о диссертациях, конгрессе бизнесменов и Сбербанке

Фото: "Москва 24"

Министр образования наведет порядок с диссертациями

Министр образования России Дмитрий Ливанов обеспечит прозрачность получения ученых степеней. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобрнауки в среду: "То, что было, - это только первые ласточки. За этими птичками полетят еще очень много других. Мы в этой сфере в течение короткого времени наведем порядок, каждый должен понести ответственность", - сказал Ливанов.

Напомним, что проверка, проведенная в начале года в Московском педагогическом государственном университете, выявила, что защита фиктивных диссертаций была поставлена здесь на поток.

В столице пройдет Всемирный конгресс предпринимателей

Накануне стало известно, что Всемирный конгресс предпринимателей - 2014 пройдет в Москве. В нем примут участие 150 стран. По словам экспертов, Всемирный конгресс предпринимателей - событие для Москвы беспрецедентное. Право провести его город выиграл на проходящем в эти дни конгрессе в Рио-де-Жанейро. В финале жюри предпочло заявку Москвы другой заявке, поданной представителями Дохи, столицы Катара. Напомним: Всемирный конгресс предпринимателей проводится с 2009 года. С тех пор он проходил в США, Великобритании, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

Сбербанк заработал на страховых полисах почти 17 миллиардов

Совокупный доход Сбербанка от продажи страховых полисов в прошлом году составил 16,8 миллиарда рублей. Об этом государственный банк сообщил вчера, подведя итоги за 2012 год. Банк при этом не является страховщиком, говорится в отчетности, он продает страховые продукты как агент. Сбербанк занимается страхованием с 2009 года и сейчас продает различные страховые продукты более чем десятка компаний. Нынешний результат почти на 20 процентов лучше прошлогоднего показателя Сбербанка - в 2011 году его доходы от продажи полисов составили 14 миллиардов рублей, а в 2010 году - свыше 5 миллиардов.

Другие статьи газеты "Вечерняя Москва"