Корреспонденты "Вечерки" проведут репортажи в прямом эфире

Фото: ИТАР-ТАСС

Необычный эксперимент в Сети проведет редакция газеты "Вечерняя Москва". Эфир будет проходить на интернет-портале vmdaily.ru, в рамках которого одновременно будут работать ведущие сетевого вещания в студии "Вечерки-ТВ", репортеры газеты в городе и эксперты по разным направлениям, а выходить на связь в режиме онлайн они будут через скайп и телефон.

Как сообщает издание, эксперимент в Сети будет проводиться в ночь с 17 на 18 апреля, с 21.00 до 01.00.

Журналисты будут вести свои репортажи в режиме реального времени, комментировать события, происходящие в городе, напрямую из студии "Вечерки-ТВ" или по телефону.

"Когда корреспонденты газеты выходят в город, ведут прямой эфир из студии, они делают это в живом репортажном стиле, такое состояние затем передается и печатным материалам, которые получаются предельно актуальными, подвижными, выразительными, экспрессивными", - сказал главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов.

Кроме того, это отличный опыт и для самих журналистов, которые получают возможность работать в разных жанрах, осваивая фото- и видеосъемку, радиорепортажи и другое.

На следующий день все материалы, собранные в ходе эксперимента, будут напечатаны в свежем выпуске газеты. Это будут нестандартные репортажи с комментариями, сохранившие элемент присутствия ведущих в студии и живую картинку с улиц столицы, передаваемую корреспондентами.

Напомним, это уже второй подобный эксперимент в прямом эфире. Первый проводился 4 апреля, а 5 апреля вышел специальный номер утренней газеты с репортажами, написанными на основе онлайн-вещания.