"Вечерка": Завышенные цены на бензин, инновации и новое жилье

Фото: Москва 24

Цены на бензин могут упасть на 2-3 рубля за литр

Цены на бензин в России могут снизиться, пишет газета "Вечерняя Москва". Как заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов, российские нефтяники открыто завышают цену примерно на 10 процентов.

При действующей льготной ставке акцизов на моторное топливо конечная стоимость рассчитывается по более высокой ставке. Шаталов заявил, что нужно либо поднимать ставку акцизов, либо заметно снижать стоимость бензина в стране. По сведениям чиновника, сейчас цена на бензин завышена на 2-3 рубля.

Город формирует инновационную среду

В столице стартовала Московская программа инкубирования технологий. Ее цель – создание инновационной среды в Москве.

Реализацией программы займется Центр инновационного развития по инициативе столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Программа одобрена мэром Москвы Сергеем Собяниным. Ожидается, что новые участники появятся уже летом этого года.

Жилье вместо станций

На месте трех автоматических телефонных станций (АТС) в двух округах - Южном и Северо-Восточном – появятся новые жилые дома, сообщили в столичном Стройкомплексе.

Сроки сноса строений устанавливаются. Пока известно, что снесены будут станции на 2-й Самаринской улице, на Серпуховском Валу и на Изумрудной улице.

