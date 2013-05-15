"Вечерка": На ДЕЗы жалуются чаще, чем на частные управляющие компании

Фото: "Москва 24"

Москвичи все больше жалуются на госуправляющие компании

Жильцы чаще жалуются в адрес государственных компаний (ДЕЗов), чем на частников. Согласно данным городского геоинформационного портала "Дома Москвы" количество обращений в адрес ДЕЗов по итогам апреля на 25 процентов больше, чем в адрес частных управляющих компаний. Как сообщила "ВМ" пресс-секретарь ГКУ "Московский центр "Открытое Правительство" Татьяна Порет, большинство сообщений, обращенных к ДЕЗам, касается неубранных подъездов. В то же время главные претензии к частникам — недостоверность предоставленных о себе сведений либо казусы с планами по ремонту и текущему содержанию общего имущества дома, с которыми, к слову, также можно ознакомиться на портале "Дома Москвы".

Мавзолей снова открыт

Сегодня Мавзолей Ленина на Красной площади снова открывается для посещений, сообщается на официальном сайте Федеральной службы охраны. Мавзолей был закрыт с прошлого года на ремонт. Известно, что ни много ни мало 80 лет в здании мавзолея, включающем усыпальницу и две пристроенные трибуны, возник крен фундамента, а между частями здания начались процессы деформации, которые повлекли за собой нарушение гидроизоляции. Тело Ленина во время ремонта из усыпальницы не выносили.

Форум "Открытые инновации" обрел партнера

Московский международный форум "Открытые инновации" укрепил свои позиции: вчера стало известно, что его страной-партнером выступит Финляндия. Соответствующее подтверждение в адрес форума направило Министерство занятости и экономики этой страны. "Мы очень рады, что интерес к форуму со стороны международного сообщества возрос, — отмечает глава фонда "Форум инноваций" Ольга Моисеева. — Надеемся, что и другие страны, заинтересованные в расширении инновационного сотрудничества с Россией, примут участие в мероприятии".

