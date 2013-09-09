"Вечерка": В парках Восточного округа высушат болота и вырубят деревья

Фото: M24.ru

Старые деревья в "Лосином острове"

Исполняющий обязанности руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Анатолий Кульбачевский встретился с жителями ВАО. Людей интересовала вырубка деревьев в "Лосином острове" и осушение болот в Измайловском парке. Оказалось, что и то, и другое - необходимость.

Телебашня снова примет экскурсии

Администрация Останкинской телебашни объявила об открытии смотровых площадок для посещения туристами. Ценовой диапазон, который озвучили "ВМ" в администрации телебашни: от 850 до 1100 рублей стоит билет на экскурсию для взрослых, от 450 до 600 — для студентов и посетителей до 18 лет. Сэкономить можно в будние дни, до обеда.

Москва стала второй в экологическом рейтинге

По результатам "Экологического рейтинга крупных городов России за 2012 год", составленного компанией "Эрнст энд Янг" по заказу Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Москва заняла второе место из 85. Ежегодно на экологию в Москве тратится около 300 миллиардов рублей. В жилых районах столицы качество воздуха сопоставимо с Нью-Йорком. А по уровню озеленения Москва заняла первое место среди крупных городов мира.

Книжники удивили разнообразием

На ВВЦ завершила работу 26-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Ее гостями стали издатели из 57 стран. Только в выходные дни читатели встретились с Бернаном Вербером, Янушем Вишневским, Ником Перумовым и многими другими авторами нашумевших или только созданных бестселлеров.

Ринг на дороге закончился судом

Симоновский районный суд арестовал на 12 суток двух хулиганов за избиение на дороге автолюбителя. В Интернете появилось скандальное видео с дракой, на котором пассажиры "Мерседеса" на проезжей части избивают водителя автомобиля "Ниссан". Активисты "Синих ведерок" попросили правоохранителей разобраться в ситуации. Нападавших разыскали за два дня, и 7 сентября они уже давали показания.

Грубых нарушений не выявлено

Чтобы выборы мэра в столице прошли прозрачно, в Единый день голосования в Москве работал Общественный штаб по наблюдению. Волонтеры начали следить за работой избирательных участков еще до того, как те открыли двери горожанам.

Именинница гуляла до утра!

На Красной площади заглянули в прошлое, поразились настоящему и увидели будущее Москвы. В любви столице в этот день признавались известные певцы и всенародно любимые артисты. Красная площадь превратилась в большую танцевальную площадку. На ней воплощалась главная идея праздника — долгий и счастливый роман москвичей с собственным городом.

Вся городская пресса собралась на Пушкинской площади

В День города на Пушкинской площади раскинулся палаточный городок, представивший столичные газеты и журналы. Москвичи могли оформить подписку по выгодным ценам на любой выпуск "Вечерней Москвы", которой в этом году исполняется 90 лет, на газету "Москвичка" и, конечно же, на любое другое СМИ.

Борщ против пельменей

На Дне города повара угощали гуляющих по Тверскому бульвару традиционными блюдами русской кухни. Корреспонденты "Вечерки" спросили у них, какие блюда, на их взгляд, можно назвать "самыми московскими". Мэтры заспорили.

Московские белорусы не забывают о своей родине

По переписи 1989 года в Советском Союзе ощущали себя белорусами 1 миллион 200 тысяч этнических белорусов, по итогам переписи 2002 года в России — 800 тысяч человек. А в 2010 году — 500 тысяч. Почему так происходит?



Золото нашего штангиста

В Клайпеде на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 62 кг воспитанник МГФСО Москомспорта Вячеслав Яркин с результатом 256 кг завоевал золото.

