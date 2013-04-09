"Вечерка": Интернет в новостройках приравняют к газу и свету

Фото: Москва 24

Новостройки сразу будут подключать к интернету

Согласно новым строительным нормам, разработанным в Минкомсвязи, в новостройках наравне со светом и газом будет проведен домашний интернет. Застройщиков могут обязать учитывать это требование при возведении многоквартирных домов.

На этапе проектирования планируется выделять специальное пространство между домами для проведения интернет-кабелей, а также места для размещения операторского оборудования на нижних этажах зданий.

Эти нововведения планируется внедрить в массовое жилищное строительство.

Депутаты хотят добавить денег больницам, школам и детсадам

8 апреля состоялось заседание Бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы, на котором депутаты рассмотрели поправки в бюджет 2013/2014 года. Соответствующий законопроект внес в Мосгордуму мэр столицы Сергей Собянин.

Поправки предусматривают увеличение расходной части бюджета на 86,7 миллиарда рублей до 1,8 триллиона рублей. Доходная часть пока останется прежней и составит 1,517 триллиона рублей.

Больше всего средств планируется выделить на транспортную систему, развитие коммунально-инженерной инфраструктуры, здравоохранение, соцподдержку москвичей и образование.

Два с лишним миллиарда рублей пойдут на закупку вертолетов, строительство быстровозводимых поликлиник на присоединенных территориях, оплату лекарственных препаратов и энергообеспечения нового медицинского оборудования.

Ожидается, что 10 апреля закон может быть принят окончательно.

Ледоход начнется уже на следующей неделе

8 апреля глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд на селекторном совещании МЧС заявил, что в ближайшее время прогнозируется вскрытие рек ото льда.

Он подчеркнул, что ситуация с паводками в регионах Центрального федерального округа будет сложной, так как высота снега превышает норму более чем на 100 процентов. По словам спасателей, территорию столицы половодье не затронет. Но могут возникнуть проблемы на присоединенных округах.

Ожидается, что в зону подтопления могут попасть поселения Красная Пахра и поселок Фабрики имени 1 Мая.

Сотрудники МЧС заверили, что сильного подтопления и эвакуации населения не ожидается.

