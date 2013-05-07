"Вечерка": чистый воздух, разгон облаков, оживление на рынке труда

Фото: Москва 24

Столичный воздух станет чище

В Москве прогнозируется снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это может стать главным итогом Года охраны окружающей среды, который проходит в нашей стране в 2013 году, пишет газета "Вечерняя Москва".

Чистый воздух может стать главным итогом Года экологии, отметил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, количество выбросов в городе в последние годы снижается. Об этом свидетельствует то, что при росте числа автомобилей на 300 тысяч в год уровень выбросов остается тем же.

Кульбачевский напомнил, что с 1 января 2013 года Москва первая среди других городов России перешла на использование моторного топлива класса не ниже Евро-4. Благодаря этому планируется снизить выбросы диоксида серы в атмосферу в три-семь раз, бензапирена - на 22 процента, твердых веществ - на девять процентов. На автомобильный транспорт столицы приходится более 90 процентов загрязнений, поступающих в воздух.

Облака в столице разгонять не будут

9 мая в Москве обещает быть жарким и сухим, температура воздуха достигнет 24 градусов тепла. Поэтому необходимости в авиации для разгона облаков не будет — небо останется ясным.

Однако военные готовы отреагировать на неожиданные изменения погоды. В период майских праздников Главным командованием ВВС выделено 10 специально дооборудованных транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26 для обеспечения благоприятных метеоусловий над Московским регионом с помощью распыления специальных реагентов.

Эти самолеты снаряжены специальными сосудами Дюара для перевозки и распыления жидкого азота, внешними устройствами для отстрела патронов с содержанием соединения серебра. Вещества эффективно разгоняют облака.

Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться только по необходимости в период с 8 по 9 мая в районах повышенной облачности.

Столичный рынок труда: вакансий стало больше

В Москве наблюдается оживление на рынке труда, непривычное для межсезонья. С января продолжается увеличение числа вакансий, их количество близко к пиковому значению самого оживленного сезона на рынке труда — осени. Растет и число резюме.

По мнению экспертов, у России в целом есть преимущества в этой части перед другими странами благодаря хорошей макроэкономической ситуации и большому объему рынка труда.

На ВВЦ пройдет День предпринимателя

14 мая в Москве, во Всероссийском выставочном центре, пройдет День российского предпринимателя на ВВЦ - 2013. Его основная цель — формирование общероссийской площадки для празднования Дня предпринимателя, который в России отмечается 26 мая.

Ожидается, что в нем примут участие не менее 3 000 человек. В числе организаторов — Московская ассоциация предпринимателей. Мероприятие состоится при официальной поддержке ряда ведомств, среди которых — столичное правительство.

Другие материалы газеты "Вечерняя Москва"