Газета "Вечерняя Москва" празднует 89-й день рождения

Фото: Москва 24

Старейшая вечерняя газета России 6 декабря празднует день рождения - ей исполнилось 89 лет. День рождения газета встречает в статусе лидера - аудитория еженедельника достигла 1 286 000 москвичей - это результат работы, проделанной с момента перезапуска "Вечерней Москвы" осенью 2011 года.

"Вечерка" активно взаимодействует со своим читателем - каждый месяц редакция газеты проводит открытые встречи с москвичами на популярных городских площадках. Активная работа ведется с интернет-сообществами, чьи представители привлекаются к эфирам на сетевом телевидении. Также с изданием сотрудничает и молодежь - над многими материалами трудится молодежная редакция, а весной этого года начала работу школа юного корреспондента.

Газета развивает "интерактивные" рубрики, такие как "SMS-портал", "Золушка" и "Человек родился". Кроме того, изменилось позиционирование утреннего выпуска - теперь издание ориентировано на деловую аудиторию, в том числе на представителей московской власти, бизнес-сообщества, руководителей предприятий.

Между тем работа по редизайну газеты продолжается: дизайн, разработанный испанской студией Cases i Associates, выгодно отличает "Вечерку" от конкурентов; увеличился объем полезной и наглядной инфографики, выполненной в формате 3D; перезапустился мультимедийный портал vmdaily.ru; открылось сетевое вещание "Вечерка-ТВ".

В планах у "Вечерней Москвы" открытие медиа-центра и читательское кафе. В будущем году редакция планирует вывести на медийный рынок новые издания. Также будут запущены мобильные версии "Вечерки" для iOS и Android.