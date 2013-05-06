"Вечерка": Обезьяны, жар-птица и танцверанды

Фото: Москва 24

Читайте в этом выпуске: в Московском зоопарке проведут необычную викторину для посетителей, на ВВЦ развернется фестиваль народных ремесел, а в "Сокольниках" летом откроются танцевальные веранды.

Тропою рыжей обезьяны

11 мая в Московском зоопарке проведут викторину для посетителей. Двигаясь по маршруту, шаг за шагом все желающие смогут почувствовать себя немножко орангутаном (в хорошем смысле), пишет газета "Вечерняя Москва".

На маршруте участникам предстоит определить, какие птицы и животные обитают в джунглях, добыть лакомство из кормушки как настоящие обезьяны.

Викторина начнется в 12:00 в павильоне "Обезьяны".

Жар-птица прилетит на ВВЦ

7 мая в павильоне № 69 заработает фестиваль народных ремесел "Жар-птица". Вниманию посетителей будет представлено золотое шитье из Торжка, хохломская роспись, оренбургские пуховые платки, знаменитая ростовская финифть.

Также там пройдут различные шоу-дефиле, выступят фольклорные ансамбли. На выставке "Сокровища Севера" обещают показать национальную этническую одежду.

Как пишет издание, гостей будут "вербовать" в аборигенные туристы. Им в красках расскажут, как жить в условиях, приближенных к естественным – в чуме, на просторах тундры – и многое другое.

Танцевать под открытым небом

В середине июня на востоке Москвы, в парке "Сокольники", откроются четыре танцевальных веранды. Об этом "Вечерней Москве" рассказал директор парка Андрей Лапшин.

"Одна из веранд откроется в середине июня после капитального ремонта. Это будет самая большая танцверанда в Москве", – отметил он.

По его словам, площадь веранды составит около двух тысяч квадратных метров.

Лапшин рассказал также, что три дня в неделю на одной из площадок будут проводиться дискотеки для детей.

