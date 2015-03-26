Фото: ТАСС

Правительство пересмотрело прогноз падения экономики России. Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает, что ВВП сократится на 2,5% по итогам 2015 года, сообщает "Интерфакс".

"Весьма вероятно, что спад экономики будет меньше, чем прогнозировался. Мы считали, что падение составит 3%, но очень возможно, что цифра не превзойдет 2,5%", – отметил Улюкаев.

По ранее опубликованным данным Министерства экономики, дефицит федерального бюджета в этом году достигнет 2,35 триллиона рублей или 3,8 процента ВВП. Для покрытия дефицита правительство должно будет израсходовать более половины средств из Резервного фонда.

При среднегодовой цене нефти в 50 долларов за баррель и газа в 222,1 доллара за тысячу кубометров ВВП сократится на 3 процента.

По прогнозам Минэкономики, при среднегодовом курсе доллара более 60 рублей реальные зарплаты россиян сократятся на 9,6 процента, а отток капитала из страны составит 115 миллиардов долларов.

Безработица должна увеличиться с 5,3 до 6 процентов, а уровень бедности – с 11 до 12,4 процентов. Инфляция в этом году достигнет 12–12,5 процентов.