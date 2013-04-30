Интерактивная маевка пройдет на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

Маевка в интерактивном режиме пройдет на территории ВВЦ. Праздничные мероприятия развернутся сразу на нескольких площадках выставочного центра.

Так, развлекательные зоны между павильоном номер 1 и фонтаном "Дружба народов" будут работать с 12.00 до 20.00. В зоне "Мир", на площадке возле центрального павильона, пройдут соревнования роллеров и показательные выступления спортсменов по workout. Здесь же запустят аттракционы специально для самых маленьких.

С 13.00 до 18.00 в зоне "Труд" (рядом с фонтаном "Дружба народов") проведут мастер-классы по кузнечному делу, а в зоне "Май" (летняя эстрада) в 14.00 начнется праздничный концерт, сообщили организаторы.

Также в этот день на ВВЦ посетителей ждут выступления мастеров, владеющих бразильским боевым искусством capoeira и праздничная программа от музыкальных коллективов.