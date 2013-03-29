На ВВЦ откроют павильон Казахстана

Фото: ИТАР-ТАСС

Один из павильонов на ВВЦ отдадут Казахстану. Договор аренды павильона "Металлургия" заключен с республикой на 50 лет. Помимо торгово-выставочной деятельности, там планируется проводить культурные мероприятия, а также открыть ресторан национальной кухни.

При этом павильон "Металлургия" планируется реконструировать. Оформление плана земельного участка для проведения работ одобрила Градостроительно-земельная комиссия столицы. Теперь проектную документацию планируется согласовать с Министерством культуры, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Павильон был построен в 1954 году по проекту архитекторов Т.К. Басенова, И.М. Петрова, Н.В. Куприянова. Трехэтажное здание расположено по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 11 и является объектом культурного наследия федерального значения. Его площадь составляет более 4, 8 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана выделит 50 млн долларов на реконструкцию павильона страны на ВВЦ.