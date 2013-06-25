Научиться играть на африканских барабанах можно будет на ВВЦ

Фото: 2do2go.ru

29 июня на ВВЦ пройдет ежегодный праздник "Марафон здоровья "Моя альтернатива". Организаторы подготовили для гостей яркую и красочную программу, включающую мотофристайл шоу, игры, конкурсы, викторины, спортивные состязания, ремесленные мастерские, концерты и многое другое.

В этот день на площади выставочного центра пройдут мастер-классы по игре на африканских барабанах, спортивным единоборствам, исторической реконструкции и другие, сообщает Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.

В полдень около павильона №1 стартует "Велоквест" – соревнование с элементами логической игры, культурного мероприятия и спортивного состязания. Его маршрут пройдет по Северо-Восточному административному округу.

В завершении праздника на ВВЦ пройдет гала-концерт.