Фестиваль настольных игр пройдет на ВВЦ

Фото: М24

В павильоне ВВЦ 29 июня пройдет акция День игры – крупнейший летний фестиваль настольных игр, игр с миниатюрами и игрового моделизма. Посетителей познакомят с самыми популярными российскими, а также мировыми настольными играми.

Также вы сможете увидеть миниатюрные шедевры художников-моделистов и принять участие в настольных баталиях и турнирах. На фестивале планируют продавать настольные игры со скидкой. Обучать нюансам той или иной игры участников акции будут промоутеры, сообщает интерактивная афиша 2do2go.ru.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 17.00 в павильоне номер 57. Участие для всех желающих бесплатно.