"Лучше всего поставить колесо обозрения на набережной"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти не оставляют идею об установке в Москве гигантского колеса обозрения. При этом территория Парка Горького для установки колеса не подходит, заявила в эфире "Москва FM" руководитель архитектурного бюро "Платформа" Ирина Ирбитская.

Высота нового аттракциона может составить около 135 метров. Отметим для сравнения, что диаметр колеса на ВВЦ - "всего" 70 метров.

"В Парке Горького категорически нельзя устанавливать колесо, хотя есть на что посмотреть, – отметила Ирбитская. - Там совершенно другая атмосфера. Это не парк аттракционов, а прогулочная зона".

По ее словам, Парк Горького – это практически единственная в столице площадка для проведения самых разнообразных городских событий. А появление колеса обозрения негативно отразится на инфраструктуре парка. Самое подходящее место для "гигантского колеса" – это набережная.

"Хорошо было бы поставить колесо вдоль набережных. В любой практически пойме, где открываются прекрасные виды на извилины Москва-реки", - считает Ирбитская.

Напомним, в качестве предлагаемых площадок для строительства колеса обозрения рассматривается также и проспект Вернадского. Но в 2011 году власти города и защитники архитектуры заявляли, что огромный аттракцион на этом месте испортит облик города.