Экспертиза подтвердила исправность колеса обозрения на ВВЦ

Гостехнадзор разрешил эксплуатацию колеса обозрения "Москва-850"

Гостехнадзор разрешил эксплуатацию колеса обозрения "Москва-850" на ВВЦ. Экспертиза подтвердила безопасность популярного аттракциона, сообщает телеканал "Москва 24".

Следующая его проверка по плану пройдет в феврале. Об этом заявил начальник инспекции по надзору за аттракционной техникой Гостехнадзора города Дмитрий Останин.

Причиной для экстренной инспекции стал субботний инцидент, когда из-за поломки гидротолкателя на аттракционе заклинило тормоза, и люди застряли в кабинках на высоте несколько десятков метров. После ремонта аттракциона был подписан акт, разрешающий его эксплуатацию. Однако руководство выставочного центра просило гостей воздержаться от посещения колеса.

Главный конструктор и владелец колеса Владимир Гнездилов отметил, что срок эксплуатации колеса обозрения "Москва 850" составляет 50 лет, и оно находится в первой трети своего ресурса.