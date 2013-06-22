В Александровском саду зажглись сотни свечей в память о погибших в ВОВ

В День памяти и скорби, 22 июня, у Вечного огня в Александровском саду зажглись сотни маленьких свечей. К Могиле Неизвестного солдата в 72-ую годовщину начала Великой Отечественной войны их принесли студенты и представители молодежных организаций Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

Несколько сотен человек еще ночью собрались на Болотной площади, откуда они и отправились к стенам Кремля. Ровно в 4 утра - время, когда фашисткие войска напали на Совесткий союз - из динамиков раздался голос Левитана, и после минуты молчания участники Вахты памяти возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Добавим, в День памяти и скорби власти Москвы планируют провести около 150 городских и более 1 тысячи окружных и районных мероприятий.