Дети придумают нового героя для "Союзмультфильма"

Фото: M24.ru

Со 2 по 9 января на ВДНХ пройдет конкурс на создание лучшего мультипликационного снеговика для студии "Союзмультфильм". Участие в нем могут принять дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Желающим проявить творческие способности нужно посетить мастер-класс по лепки из полимерного пластилина. Получасовое занятие организуют в Мастерской мультфильмов на ВДНХ.

После урока дети должны за 30 минут слепить снеговика – креативного и веселого героя.

"Когда фигурка застынет, необходимо сфотографировать ее, а затем (возможно, с помощью родителей) – разместить фотографию в Instagram с хэштегом #союзмультзима", - сообщили организаторы.

Оценивать снеговиков будут режиссеры и аниматоры "Союзмультфильма" Павел Носырев, Полина и Алексей Минченок, Сергей Струсовский.

Победитель конкурса отправится на экскурсию по съемочной площадке мультфильма, который сейчас делают на студии. Участники, занявшие второе и третье место, получат памятные призы.

Участники конкурса также должны заполнить анкету.

Конкурс пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".