Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября 2015, 17:27

Город

Появилось приложение "Путеводитель по ВДНХ"

Фото: ВДНХ

Выставка достижений народного хозяйства запустила приложение "Путеводитель по ВДНХ". Это навигационный сервис, который помогает не заблудиться на территории выставки и выбрать короткий или красивый путь до интересной точки. Кроме того, теперь стало проще сориентироваться в программе мероприятий.

На карте отображаются не только павильоны, но и туалеты, кафе и зеленые зоны. Маршрут до любого объекта можно построить здесь же. Любимое место можно добавить в избранное. В ленте видны анонсы ближайших событий с ценами и даже расстоянием до площадки.

Сейчас приложение доступно для устройств на платформе iOS. Скачать его можно здесь. Пользователи Android получат доступ к путеводителю через пару месяцев. Пока что можно исследовать территорию на сайте ВДНХ.

Ссылки по теме


Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены
ВДНХ маршруты приложения свежий воздух сайты и приложения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика