Появилось приложение "Путеводитель по ВДНХ"

Фото: ВДНХ

Выставка достижений народного хозяйства запустила приложение "Путеводитель по ВДНХ". Это навигационный сервис, который помогает не заблудиться на территории выставки и выбрать короткий или красивый путь до интересной точки. Кроме того, теперь стало проще сориентироваться в программе мероприятий.

На карте отображаются не только павильоны, но и туалеты, кафе и зеленые зоны. Маршрут до любого объекта можно построить здесь же. Любимое место можно добавить в избранное. В ленте видны анонсы ближайших событий с ценами и даже расстоянием до площадки.

Сейчас приложение доступно для устройств на платформе iOS. Скачать его можно здесь. Пользователи Android получат доступ к путеводителю через пару месяцев. Пока что можно исследовать территорию на сайте ВДНХ.