На ВДНХ Нептун откроет секреты приготовления лимонадов

Фото: facebook.com/Wolkonsky.Bakery

C 15 по 17 июля на "Фермерии", расположенной в Парке ремесел ВДНХ, пройдет фестиваль лимонада. Свежевыжатые соки из сочных спелых фруктов, газированные напитки всевозможных вкусов, марокканский чай с мятой, летний мохито – все это и не только представят гостям выставки в жаркий уикенд.

Кроме угощений, для участников фестиваля проведут мастер-классы, на которых профессиональные бармены откроют секреты приготовления лимонадов и научат делать их самостоятельно. На занятиях для детей объяснят, как декорировать пончики, создавать букеты и ухаживать за грядками.

Воскресную программу "Фермерии" украсит День Нептуна. Масса конкурсов, обливание водой, спасающее от зноя, выступления музыкальных коллективов и многое другое ожидает гостей мероприятия. Посетителей ждут веселые конкурсы, выступление творческих коллективов, индийская роспись по телу хной и обливание водой!