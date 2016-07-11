На ВДНХ представят достижения промышленного дизайна

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

С 12 по 17 июля в павильоне №47 Парка ремесел ВДНХ пройдет Фестиваль промышленного дизайна. 20 ведущих российских производителей дизайнерской мебели соберутся, чтобы представить лучшие свои достижения и поделиться опытом. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Среди участников фестиваля – самые передовые дизайнерские бюро, команды и дизайн-студии, такие как ARCHPOLE, ART-ALIBI, BlackShagreen, Garage Factory, Home Loft Studio, Just Сraft, Moonzana, мастерская MyTrud, Odingeniy, PLY, The Sarai, TK Workstudio, Uniquely, Анна Харченко, Voca Design, Wishnya, Анна Струпинская, "Естественный отбор", PoetryGeometry, Pureform и многие другие.

Для посетителей в течение пяти дней, с 12 по 17 июля будет работать выставка, на котором можно будет увидеть дизайнерские проекты, авторскую мебель, необычные предметы интерьера.

В выходные, 16 и 17 июля, на фестивале проведут программы для детей и взрослых: на бесплатных мастер-классах каждый сможет самостоятельно научиться делать мебель. Режим работы мероприятия: с 12:00 до 20:00.