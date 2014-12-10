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Социальная сфера

10 декабря 2014, 07:30

На ВДНХ покажут, на что способны люди с ограниченными возможностями

ВДНХ люди с ограниченными возможностями социальная сфера семейная и молодёжная политика московский фестиваль

Фото: dszn.ru

10 декабря на ВДНХ в павильоне № 57 пройдет Московский фестиваль прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями "Я такой же, как и ты!". Об этом сообщает пресс-центр департамента социальной защиты.

В фестивале примут участие и представят свои работы более 50 тысяч человек, в том числе инвалиды, дети-инвалиды и сопровождающие их лица.

Гостей мероприятия ждет выставка-ярмарка изделий прикладного искусства, сделанных руками инвалидов, мастер-классы по вышивке, бисероплетению, резьбе и росписи по дереву, металлу, изготовлению керамики. Ярмарка пройдет под девизом "Приходи! Посмотри! Купи!".

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет выставка профессиональных народных промыслов, организованная Ассоциацией "Народные художественные промыслы России", выставка живописи Московского союза художников, мастер-класс Президента Российской Академии художеств Зураба Церетели. Специальный гость фестиваля – художник Никас Сафронов.

Проведение фестиваля будет сопровождаться праздничным концертом с участием популярных исполнителей, самодеятельных и фольклорных коллективов.

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