Сегодня после работы: чем заняться вечером 7 июня

Погода в столице не радует теплом. Для тех, кто все же вышел из дома, мы собрали несколько рекомендаций, как провести уютный вечер на ВДНХ перед тем, как прийти домой и закутаться в теплый плед.

В павильоне №13 "Здравоохранение" проходит выставка современных вьетнамских художников "Живопись на шелке". В сюжетах 35 картин соединяются дух времени и новые веяния. Считается, что живопись на шелке появилась в Китае. В эпоху Средневековья это искусство получило широкое распространение в сопредельных странах – Японии, Корее и Вьетнаме. Здесь сложились свои технические приемы и виды. Основными жанрами стали пейзаж, портрет, цветы и птицы, а также тематические композиции. Художники Вьетнама сейчас занимают лидирующие позиции в искусстве Юго-Восточной Азии, поэтому выставка в Музее Востока – отличный повод познакомиться с современным искусством этой страны.

Билеты – 100 рублей.

В летнем кинотеатре-лектории за павильоном №62 покажут комедию "Любовь не по размеру". Это история про юриста Диану, которая теряет телефон и случайно знакомится с архитектором Александром. Вроде бы все просто и понятно, если бы не одно но – рост Александра чуть более метра. Неловкие и смешные ситуации, в которые попадают герои фильма, помогают им лучше узнать друг друга и понять, является ли то, что происходит между ними, любовью. Что интересно, рост Жана Дюжардена, исполнившего в ленте главную роль, в реальной жизни составляет 1 метр 83 сантиметра.

Настроившись на романтический лад после французской комедии можно растянуть дорогу до метро и пойти пешком по местам, связанным с Александром Сергеевичем. Он-то знал, как признаваться в своих чувствах. Мы собрали пять адресов, с которыми связаны важные события его московской жизни. Для усиления эффекта рекомендуем залить в плеер музыку Моцарта и Россини – как известно, их оперы Пушкин любил особенно нежно.