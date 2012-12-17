Уникальный "Рыжий :) Театр" откроется на востоке Москвы

Фото: Москва 24

В Восточном округе столицы откроется новый камерный "Рыжий :) Театр".

Уникальность театра в том, что он будет работать в таких направлениях, как кукольные спектакли для детей и взрослых, актерская школа и творческие вечера. В настоящее время создается собственный репертуар, а в ближайших планах - постановка сказки-мюзикла "Затерянный мир".

На площади 150 квадратных метров художественный руководитель театра Роман Светлов создал театральное пространство со своей атмосферой и стилем.

Открытие театра пройдет 28 декабря в 14:00. На него приглашены такие звезды, как Сергей Безруков, Сергей Белоголовцев, Геннадий Гладков, Анатолий Белый и Станислав Дружников.