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Москва 24

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ЧП

19 июля 2014, 17:02

На месте крушения Boeing-777 обнаружены тела 186 погибших

Украина расследование погибшие крушение самолета чп

На месте крушения Boeing обнаружены тела 186 погибших

На месте крушения малайзийского Boeing-777 обнаружены тела 186 погибших, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.

На данный момент поисковая операция продолжается, обследовано уже 18 квадратных километров. К расследованию катастрофы подключились международные комиссии.

Кроме того, 19 июля в Киев прибыли и специалисты из Малайзии, они будут контролировать ход расследования, а в районе села Грабово уже находится группа ОБСЕ. Малайзия намерена добиться передачи ей "черных ящиков" с разбившегося лайнера. К обследованию места катастрофы приступили и криминалисты.

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В российском министерстве обороны после катастрофы заявили, что к Украине есть вопросы по поводу обстоятельств произошедшего. "Готовы ли представители вооруженных сил Украины представить международным экспертам документы по учету ракет класса "Воздух-воздух" и "Земля-воздух" боекомплектов ЗРК? Это очень важный вопрос, который позволит нам в действительности определить, какие системы были использованы против малайзийского самолета", - отметил заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов.


Напомним, что на борту самолета, который 17 июля следовал по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, было 298 человек. Все они погибли. После катастрофы многие авиакомпании приняли решение изменить маршруты и не летать над территорией Украины. Приостановлены полеты в Одессу и Днепропетровск.

В самой Результатов Malaysia Airlines отметили, что будут бесплатно обменивать билеты на полеты по любым направлениям, в том числе невозвратные. Также пассажирам предложат вернуть деньги, если они захотят выбрать другую авиакомпанию.

Сюжет: Крушение малайзийского Boeing 777

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