"Вечер с Алексеем Вершининым": Николай Петров - об истории Крыма

Напряженная ситуация в Крыму коснулась почти каждого, ведь исторические корни полуострова тесно связаны с Москвой. За несколько столетий там было пролито много русской крови. Кроме того, именно благодаря Крыму многие местные названия стали известны на весь мир. Так, 150-метровый мост через Сену в Париже получил название Альма - так называется река, которая впадает в Каламитский залив на полпути между Севастополем и Евпаторией. Там и произошло знаменитое Альминское сражение 1854 года, где французы и британцы наголову разбили русские войска.

Эту историю стоило бы начать издалека. С набережной в Венеции, которая до сих пор называется Рива дельи Скьявони. В переводе - "славянской", или, по другой версии, "набережной рабов".

Именно здесь в прекрасном городе на воде, городе каналов, соборов, искусств - несколько столетий назад шла бойкая торговля людьми. Главным поставщиком белых рабов на европейские, арабские и персидские невольничьи рынки была тогда Османская империя и ее форпост в северном причерноморье - Крымское ханство. Живой "товар" возили на своих кораблях союзники ханов - генуэзцы и венецианцы. Ведь крепость в Судаке была основана венецианцами. А главным источником невольников были не только южнорусские земли, но даже Москва. Участь пленников обычно была ужасна.

Россия прекратила платить символическую дань Крымским ханам только при Петре Первом, а последний набег произошел в 1769. Тогда с территории нынешней Кировоградской области было уведено 20 тысяч человек. После присоединения Крыма к России работорговля прекратилась, южные рубежи государства наконец-то стали безопасными, русская кровь перестала литься в Крыму рекой.

Но уже в середине 19 века полуостров снова стал ареной столкновения. На этот раз - европейских сверхдержав. Бывшие партнеры по антинаполеоновской коалиции увидели угрозу в интересах Российской империи на ближнем востоке и в причерноморье. Англо-французско-турецкий десант при поддержке сардинского королевства высадился в Крыму. Началась героическая оборона Севастополя.

Но есть в истории крымской кампании одна деталь, не делающая чести нашей революционной интеллигенции. За несколько месяцев до вступления англичан в боевые действия, некто Александр Герцен открыл в Лондоне "вольную русскую типографию" и начал печать листовок, прокламаций и журнала "Полярная звезда". Тем самым выступив в информационной войне на стороне противника. Впрочем, с тех пор для многих в "этой стране" такое стало нормой.

И если дорвавшиеся до власти украинские националисты начали снос памятников воинам Великой Отечественной войны, можно представить с какой ненавистью они относятся к Севастополю, городу-герою, выдержавшему почти год гитлеровской осады. С октября 1941 по июль 1942 годов только здесь на небольшом пятачке крымской земли погибли 200 тысяч наших солдат.

Крым - это земля, политая кровью русских людей, захваченных во время набегов вассалов Османской империи. Здесь русские и украинские солдаты и матросы под руководством Нахимова и Корнилова дали бой британско-французским интервентам. Здесь почти на год задержали гитлеровцев, рвущихся к Волге и на Кавказ. Можно ли было сдать город снова - причем без сопротивления - новой бандеровской киевской власти? Ответ, как мне кажется, очевиден.

Николай Петров