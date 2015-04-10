Сегодня в СМИ: снижение цен на бытовую технику и поправки в Уголовный кодекс

Фото: M24.ru

В деле об убийстве Бориса Немцова появилось женское алиби

Защита Хамзата Бахаева, одного из обвиняемых по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, предоставила СКР доказательства непричастности к преступлению своего клиента, пишет "Коммерсантъ".

Алиби обвиняемому обеспечила подруга, которая, по ее показаниям, провела с ним двое суток в московской квартире после убийства господина Немцова. Следствие, в свою очередь, считает, что господин Бахаев все это время прятал в подмосковном доме одного из предполагаемых киллеров.

Покататься на машине без цели хищения теперь не получится

Конституционный суд вчера признал нарушающей Конституцию практику судов, которые считают, что, если угонщик не украл машину, а только покатался на ней, за кражу брошенного им транспортного средства он не отвечает, сообщает "Коммерсантъ".

Законодателю предписано уточнить механизм взыскания ущерба с угонщиков. Решение КС может стимулировать Госдуму исключить из Уголовного кодекса статью об угоне, приравняв это преступление к краже.

Минобрнауки создает базу с персональными данными 22 миллиона учащихся

Подробные персональные данные об учащихся и их родителях станут доступны широкому кругу федеральных ведомств, а также региональным и муниципальным властям, передает "Коммерсантъ".

Соответствующий законопроект разрабатывает Минобрнауки: предполагается, что чиновники получат информацию об успеваемости как минимум 22 млн школьников и студентов, их здоровье и ситуации в семье. Согласно поручению правительства, в 2016 году эти данные войдут в единую базу учащихся всей страны.

Цены на бытовую технику начали снижаться

Цены на бытовую технику и электронику, взлетевшие в начале года, остановили свой рост, а местами даже обратились вспять, пишет "Российская газета".

Сдержать стоимость телевизоров, холодильников и овощерезок помогло во многом укрепление курса рубля к доллару и евро. Однако уже с осени все эти товары снова могут начать дорожать ускоренными темпами, опасаются эксперты.

Депутаты поправят Уголовный кодекс

Депутаты спасают статью Уголовного кодекса о мошенничестве в сфере предпринимательства, увеличивая максимальные сроки наказания по ней с пяти до семи лет. Есть шанс, что она попадет под амнистию, пишет "РБК".

Править статью решился депутат думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательствам Рафаэль Марданшин из "Единая России".

Николай Расторгуев получит новую радиостанцию

Новую столичную частоту 105,0 FM получит "Радио Книга", основным владельцем которой является солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, сообщает "РБК".

Роскомнадзор опубликовал в четверг, 9 апреля, список участников очередных 11 конкурсов на право осуществлять наземное эфирное радиовещание. Они пройдут 29 апреля, впервые за восемь лет на торги выставлена FM-частота в Москве.

Застройка территории "ЗИЛ Юг" обойдется инвестору в 50 млрд рублей

Вчера в ходе роуд-шоу инвестпроекта на территории автозавода ЗИЛ были объявлены условия торгов по продаже 100%-ной доли в ООО "ЗИЛ Юг". За право возвести на участке в 109,9 га 2 миллиона кв. м недвижимости будущий инвестор должен заплатить не менее 32 миллиарда рублей, передают "Ведомости".

При этом город готов предоставить рассрочку по платежу сроком на пять лет. Представитель департамента по конкурентной политике (организатор торгов) подтвердил начальную стоимость будущего лота.

Google переносит серверы в российские дата-центры

Google уже хранит свои данные в российских дата-центрах, в частности, в тех, которые принадлежат "Ростелекому". Этого требует закон о персональных данных, который вступит в силу через пять месяцев, пишет "РБК".

Перенос серверов американской компании Google в Россию обсуждался в конце марта на совещании в Минкомсвязи, посвященном подготовке к вступлению в силу закона о хранении персональных данных.