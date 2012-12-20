Состоялась жеребьевка матчей плей-офф Лиги чемпионов

Фото: ru.uefa.com

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов. "Реал" померится силами с "Манчестер Юнайтед", а "Милан" - с "Барселоной".

Пары распределились следующим образом: "Шахтер" сыграет с дортмундской "Боруссией". "Галатасарай" сразится с "Шальке", "Селтик" - с "Ювентусом", "Арсенал" - с "Баварией", "Валенсия" поборется за выход в четвертьфинал с ПСЖ, а "Порту" - с "Малагой", сообщает официальный сайт УЕФА.

Уже на стадии 1/8 финала друг с другом сойдутся неоднократные триумфаторы Лиги чемпионов недавнего времени. "Милан" сыграет с "Барселоной", а "Реал" - с "Манчестер Юнайтед".

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 12, 13, 19 и 20 февраля 2013 года. Ответные поединки состоятся 5, 6, 19 и 20 марта.