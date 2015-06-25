Фотосервис Instagram запустил новостную ленту

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Instagram запустил свою новостную ленту в виде фотографий и видеозаписей, сообщается в блоге проекта.

В новой версии приложения, доступной как в App Store, так и Google Play, во вкладке "Поиск" (Explore в английской версии) появились подборки с фотографиями, которые собирают редакторы Instagram в ручном режиме. Сервис доступен пока только в США.

Кроме того, после обновления появится возможность искать фото и видео не только по именам пользователей и хештегам, но и по географическим точкам.

Также пользователи могут сортировать фото и видео по названию места. Во вкладке "Поиск" еще появилась кнопка "Интересные люди" – раньше для этого раздела нужно было сделать "свайп" (провести пальцем по экрану).

Ранее сеть микроблогов Twitter объявила, что до конца лета планирует запустить новостной сервис Lightning.

В мобильном приложении Twitter появится соответствующая кнопка, нажав на которую, можно будет перейти к списку наиболее важных на текущий момент тем, о которых пишут другие пользователи. В частности, среди них будут самые обсуждаемые новости или события.

Кроме того, видеохостинг Youtube объявил о запуске нового новостного канала Newswire, на котором будут размещаться видеоролики пользователей с мест важнейших событий, которые будут проверяться редакторами Storyful.

В то же время интернет-гигант Google сообщил, что готовит "убийцу" Instagram - приложение Google Photos.

При разработке Photos IT-гигант поставил задачу дать возможность хранить в одном месте фотографии с любых устройств. Также в приложении появится технология распознавания лиц, которая позволит находить фотографии человека даже там, где он не отмечен.

Отметим, что Google уже пытался создать конкурента популярным онлайн-сервисам: например, социальную сеть Google+, конкурента Facebook, браузер Chrome и доработку ОС Android, которая считается основным конкурентом iOS.