Twitter предложит своим подписчикам любимую музыку

Фото: ИТАР-ТАСС

Twitter запускает музыкальный сервис - Twitter Music. Это новое мобильное приложение, которое будет отслеживать предпочтения читателей по их подпискам и на их основе предлагать музыку.

В конце апреля им смогут воспользоваться обладатели iPhone от Apple, сообщает сайт CNet.

Зайдя в новое приложение, пользователи смогут увидеть списки популярных исполнителей и треков, а также новых звезд, сами выбрать наиболее интересные из них и послушать.

Также они смогут получить информацию об исполнителе, его биографию и дискографию, подписаться на новости о нем.

Ожидается, что новый сервис будет востребован как у слушателей, так и у музыкантов, которые выходят в Twitter, чтобы пообщаться с поклонниками, поделиться с ними новыми песнями и альбомами. Кроме того, музыкальное приложение позволит привлечь молодую аудиторию.

Приложение создано по технологии музыкального портала We Are Hunted (ныне вошедший в состав Twitter), который ищет музыку для пользователей совершенно бесплатно. Он формирует списки популярной музыки, проводя мониторинг предпочтений пользователей в блогах, социальных сетях, форумах и торрент-трекерах. Посетители портала могут делиться композициями через соцресурсы. We Are Hunted разработала различные приложения, в том числе для планшетных компьютеров iPad и для iPhone.

Будет ли пользоваться популярностью новый музыкальный сервис пока неизвестно. В дальнейшем он может появиться и для Android.

Напомним, ранее московская компания "Гиперболоид" разработала новое приложение Out Of Office, которое позволяет отслеживать афишу мероприятий в нескольких городах мира, в том числе и в Москве. Оно также бесплатно для пользователей, скачать его можно в соцсетях и в Twitter.