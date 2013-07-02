Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля 2013, 11:59

Шоу-бизнес

Twitter теперь может автоматически переводить записи

Фото: ИТАР-ТАСС

Веб-версия сервиса микроблогов Twitter теперь может автоматически переводить записи, используя для этого технологии Bing - поисковика, который принадлежит Microsoft.

Однако функцией перевода могут воспользоваться еще не все желающие - очевидно, компания еще только тестирует новую функцию, так как официального заявления о ее запуске нет, сообщает портал The Verge.

Неделю назад автоматический перевод твитов при помощи Bing стал возможен в официальном приложении Twitter для Windows Phone.

Автоматический перевод далек от идеала, хотя в целом по нему вполне можно понять, что имел в виду автор сообщения. Таким образом, пользователи Twitter теперь смогут следить за мнениями известных людей, даже если те пишут на незнакомом языке.

Ссылки по теме


Twitter связь

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика