Фото: ИТАР-ТАСС

Веб-версия сервиса микроблогов Twitter теперь может автоматически переводить записи, используя для этого технологии Bing - поисковика, который принадлежит Microsoft.

Однако функцией перевода могут воспользоваться еще не все желающие - очевидно, компания еще только тестирует новую функцию, так как официального заявления о ее запуске нет, сообщает портал The Verge.

Неделю назад автоматический перевод твитов при помощи Bing стал возможен в официальном приложении Twitter для Windows Phone.

Автоматический перевод далек от идеала, хотя в целом по нему вполне можно понять, что имел в виду автор сообщения. Таким образом, пользователи Twitter теперь смогут следить за мнениями известных людей, даже если те пишут на незнакомом языке.