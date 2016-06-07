Форма поиска по сайту

07 июня 2016, 12:44

Город

Промышленный альпинист сорвался с дома возле метро "Пушкинская"

Фото: yandex.ru

Промышленный альпинист упал с фасада здания на Тверской улице и погиб, передает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

У мужчины оборвался трос, в тот момент, когда он ремонтировал фасад здания по адресу улица Тверская, дом 19а. "Когда он находился между шестым и седьмым этажами, у него, по неустановленной пока причине, оборвался трос, вследствие чего мужчина упал на козырек магазина и погиб", – сказал собеседник агентства.

Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Тверская улица погибший чп

Главное

