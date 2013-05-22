Сайт МГУ взломали турецкие хакеры

Хакеры из Турции взломали сайт МГУ

Хакерская группировка из Турции объявила о взломе сайта Московского государственного университета. Заявления хакеров были опубликованы в Twitter. С серверов университета хакерам удалось похитить логины, зашифрованные пароли, а также адреса электронной почты пользователей. Всего были опубликованы данные 179 человек.

Атаке также подвергся сайт Имперского колледжа в Лондоне. В этом случае в открытый доступ попали еще и номера телефонов, и должности пользователей.

По словам хакеров, акции они провели из чувства патриотизма. Группировка не первый раз занимается взломами баз данных учебных заведений.