Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2013, 18:40

Туризм

Сайт МГУ взломали турецкие хакеры

Хакеры из Турции взломали сайт МГУ

Хакерская группировка из Турции объявила о взломе сайта Московского государственного университета. Заявления хакеров были опубликованы в Twitter. С серверов университета хакерам удалось похитить логины, зашифрованные пароли, а также адреса электронной почты пользователей. Всего были опубликованы данные 179 человек.

Атаке также подвергся сайт Имперского колледжа в Лондоне. В этом случае в открытый доступ попали еще и номера телефонов, и должности пользователей.

По словам хакеров, акции они провели из чувства патриотизма. Группировка не первый раз занимается взломами баз данных учебных заведений.

Турция хакерские атаки МГУ им. М. В. Ломоносова

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика