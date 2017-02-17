Трехлетний ребенок погиб при взрыве на юго-востоке Турции

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Заминированный автомобиль взорвался на юго-востоке Турции в провинции Шанлыурфа. В результате теракта погиб трехлетний ребенок погиб, 15 человек получили ранения, сообщает ТАСС

Как рассказал губернатор провинции Гюнгер Азим Туна, инцидент произошел в уезде Вираншехир. Взрыв прогремел возле комплекса зданий, где расположены квартиры сотрудников местных судов и прокуратуры.

Раненые доставлены в близлежащие больницы.

Район ЧП оцепила полиция, туда стянуты дополнительные отряды спецназа МВД.