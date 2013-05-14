Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

В Турции в аварию попал автобус с российскими туристами

В Турции недалеко от поселка Сиде перевернулся автобус российскими туристами. В машине находились 21 человек, которые прибыли на отдых из Якутска.

В результате ДТП пострадали 13 человек. По информации Ростуризма, они получил легкие травмы. Всем им была оказана медицинская помощь в местных больницах. 6 пострадавших уже выписаны и доставлены в отели.

По предварительной информации полицейских, причиной происшествия стало то, что водитель не справился с управлением или просто заснул за рулем.