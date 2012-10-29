Третьяковка будет открыта до девяти вечера

Здание Третьяковки в Лаврушинском переулке. Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 декабря с шедеврами русской живописи в Третьяковской галерее можно будет познакомиться в вечерние часы. В четверг и пятницу основная экспозиция музея будет открыта для посетителей до девяти часов вечера. Об этом сообщается на официальном сайте галереи.

Комплекс Третьяковской галереи на Крымском валу и в Лаврушинском переулке изменит режим работы в соответствии с указом министра культуры. Согласно этому документу, с 2013 года музеи федерального подчинения должны работать в вечерние время минимум один день в неделю.

Третьяковка уже в 2005 году пошла навстречу посетителям и ввела вечерние часы работы на популярных временных выставках. Теперь же по вечерам можно будет познакомиться с полотнами Верещагина, Васнецова, Репина и других русских художников, которые представлены в основной экспозиции.