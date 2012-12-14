В музейном комплексе Третьяковской галереи появятся новые корпуса

Фото: Третьяковская галерея

Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект градостроительных планов земельных участков для строительства новых корпусов Третьяковской галереи.

"По адресу: Малый Толмачевский переулок, вл. 1-3 (ЦАО) появится социально-культурный объект площадью 10 179 кв. метров. По адресу: Малый Толмачевский переулок, вл. 5-7 (ЦАО) планируется возвести социально-культурный объект площадью 4 563 кв. метра", – сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Максимальная высота зданий составит 4-5 этажей.

Кроме того, в Лаврушинском переулке планируется реконструкция зданий по адресам: владение 4, строения 1 и 4; владение 6, строение 1; владение 8; владение 10, строение 1 и 4, 6 и владение 12. Также работы будут идти на Кадашевской набережной, владение 10, строение 1 и владение 12.