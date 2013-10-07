"Трансаэро" бесплатно перевезет на лечение больных детей

Фото: ИТАР-ТАСС
Авиакомпания "Трансаэро" предоставит благотворительному фонду Константина Хабенского 50 авиабилетов.
Воспользоваться ими смогут дети с тяжелыми заболеваниями головного мозга и сопровождающие их на лечение близкие.
Как сообщает телеканал "Москва 24", соглашение о сотрудничестве подписали 7 октября в Москве.
Добавим, фонд существует уже 5 лет и специализируется на помощи детям с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями.