07 октября 2013, 20:43

Транспорт

"Трансаэро" бесплатно перевезет на лечение больных детей

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиакомпания "Трансаэро" предоставит благотворительному фонду Константина Хабенского 50 авиабилетов.

Воспользоваться ими смогут дети с тяжелыми заболеваниями головного мозга и сопровождающие их на лечение близкие.

Как сообщает телеканал "Москва 24", соглашение о сотрудничестве подписали 7 октября в Москве.

Добавим, фонд существует уже 5 лет и специализируется на помощи детям с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями.

