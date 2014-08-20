Игрок "Торпедо", потерявший сознание во время матча, возобновил тренировки

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Полузащитник московского "Торпедо" Вадим Стеклов, получивший сотрясение мозга в матче 1-го тура чемпионата России, вернулся к тренировкам в общей группе, сообщается в официальном микроблоге "черно-белых" в Twitter.

2 августа в игре с ЦСКА Стеклов, после столкновения с хавбеком Георгием Милановым, ударился головой о газон, после чего у него случилась механическая асфиксия – запал язык, и он потерял сознание, но врачи успели спасти футболиста. В итоге у игрока было диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб левого плеча.

"Была ли реальная угроза жизни игрока? Конечно. В таких случаях люди гибнут, если вовремя не оказать помощь. Если говорить громкими словами, то мы спасли человека от смерти", - рассказал ранее врач "Торпедо" Владимир Аловский.

В ближайшем матче "Торпедо" в рамках 5-го тура премьер-лиги 24 августа сыграет в Раменском с "Краснодаром".