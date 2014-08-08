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Спорт

08 августа 2014, 17:15

Футболист московского "Торпедо" Стеклов выписан из больницы

Торпедо футболисты Вадим Стеклов

Фото: ИТАР-ТАСС

Полузащитник московского "Торпедо" Вадим Стеклов, потерявший сознание во время матча первого тура с ЦСКА, выписан из больницы. Врачи отпустили футболиста домой, сообщает официальный сайт "черно-белых".

2 августа в игре с ЦСКА Стеклов, после столкновения с хавбеком Георги Милановым, ударился головой о газон, после чего у него случилась механическая асфиксия – запал язык, но врачи успели спасти футболиста. В итоге у игрока было диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб левого плеча.

"Очень рад, что меня, наконец, выписали. Я отлично себя чувствую, меня ничего не беспокоит. Правда, очень хочу скорее вернуться на поле и приступить к работе с командой", - заявил футболист.

Стеклов также сказал, что врачи пока не разрешили ему приступить к тренировкам.

"Даже неизвестна точная дата моего возвращения в строй. Теперь нужно идти в районную поликлинику. Там врачи, исходя из состояния моего здоровья, определят сроки восстановления", - сообщил Стеклов.

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Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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