Режиссера Бекмамбетова лишили водительских прав за езду по "встречке"

Режиссер Тимур Бекмамбетов лишился водительских прав за езду по "встречке". Автор "Дозоров" на BMW Х6 проехал по Настасьинскому переулку на встречу одностороннему движению. Режиссера остановили автоинспекторы, забрали у него права и выдали временное удостоверение.
За нарушение Бекмамбетову может грозить штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода. Сам режиссер заявил, что он невиновен.
Четыре года назад Бекмамбетова уже лишали прав за аналогичное нарушение в Большом Каретном переулке.
Отметим, что режиссер планирует оспорить нарушение. В качестве свидетелей могут выступить пассажиры, ехавшие вместе с Бекмамбетовым.