Мобильные офисы госуслуг в ТиНАО будут работать на час дольше

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Мобильные офисы госуслуг "Мои документы" в Троицком и Новомосковском округах Москвы (ТиНАО) с понедельника, 21 сентября, будут работать на час дольше.

Как сообщает пресс-служба центров госуслуг, это сделано для удобства местных жителей. Таким образом, мобильные офисы теперь открыты по будням с 11.00 до 19.00, а в субботу – с 10.00 до 16.00.

Ежемесячно мобильные офисы госуслуг совершают более 50 выездов в ТиНАО. В них можно получить 35 услуг. Также в ряде поселений для удобства посетителей специалисты центров госуслуг "Мои документы" проводят совместные приемы с МосгорБТИ.

График выездов мобильных офисов размещен на портале центров госуслуг "Мои документы".

Центры "Мои документы"

Напомним, в настоящее время в Москве работают 110 центров "Мои документы", обслуживающие более 113 районов, в которых проживает более 80 процентов жителей мегаполиса.

Столичные центры предоставляют 152 услугу и выдают более 200 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 70 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.