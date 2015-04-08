Спектакль "Гаргантюа и Пантагрюэль" получит нетрадиционное прочтение

Фото: ТАСС

13 апреля в Театре Наций пройдет спектакль "Гаргантюа и Пантагрюэль" по роману французского писателя Франсуа Рабле. Поставит его режиссер Константин Богомолов.

"Наша цель – погружение зрителей в ощущение телесности, которое находится вне стыда. Потому что у Рабле нет понятия стыда, у него тело как таковое становится предметом рефлексии", – рассказал сам режиссер. Он подчеркнул, что о своем теле человек вспоминает только тогда, когда оно болит. Кроме того, в "Гаргантюа и Пантагрюэль" зритель не увидит политической, религиозной или социальной подоплеки.

По мнению Богомолова, театр должен перейти на новую степень откровенности, несмотря на все существующие споры о традициях и новаторстве. Самого Рабле, к слову, не пугали грубые шутки, он без труда описывал обильные трапезы великанов, а своих главных героев позаимствовал из культуры позднего Средневековья и Возрождения.

В спектакле играют приглашенные артисты, среди которых Виктор Вержбицкий, Дарья Мороз, Сергей Чонишвили, Александра Ребенок. К команде присоединился также художник Лариса Ломакина – постоянный соавтор Богомолова.

Богомолов получил известность благодаря своим нетрадиционным прочтениям отечественных произведений. Так, Премию Олега Табакова в 2012 году он получил именно за "оригинальное прочтение отечественной классики". А теперь настала очередь классики французской – и Богомолов обещает, что "Гаргантюа и Пантагрюэль" придется по вкусу самым взыскательным театральным гурманам.