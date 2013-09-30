Форма поиска по сайту

30 сентября 2013, 13:52

Культура

Юрий Любимов разрешил Театру на Таганке ставить свои спектакли

Юрий Любимов отказался от запрета на показ своих спектаклей

Режиссер Юрий Любимов не будет добиваться запрета своих спектаклей в театре на Таганке. Спектакли, которые Любимов хотел запретить, стоят в репертуаре театра и на сентябрь, и на октябрь.

Напомним, что весной Юрий Любимов запретил Театру на Таганке показ поставленных им спектаклей: по его мнению, без авторского присмотра уровень работ упал. Любимов подчеркнул, что после его ухода из театра летом 2011 года спектакли стали идти с произвольными изменениям мизансцен.

Сегодня, 30 сентября, режиссер отмечает День рождения - ему исполнилось 96 лет. Сейчас Любимов находится в Италии.

Театр на Таганке Юрий Любимов

