Ирина Апексимова проведет театральный марафон под открытым небом

Фото предоставлено пресс-службой Театра на Таганке

5 сентября в Саду "Эрмитаж" в Москве пройдет "Театральный марш" – самый масштабный в России фестиваль театральных искусств под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба Театра на Таганке.

В 12-часовом марафоне представят свои спектакли 11 московских театров, в числе которых Театр на Таганке, "Практика", Центр имени Мейерхольда, Театр кукол имени Сергея Образцова и многие другие. Автор идеи и продюсер фестиваля – актриса театра и кино, директор театра на Таганке, Ирина Апексимова.

Центральным событием фестиваля станет премьера совместного проекта Театра на Таганке и театра "Практика" (режиссер Эдуард Бояков). Пока название спектакля держится в тайне. Вторая премьера – "2189" от Liquid Theatre, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль создан специально для фестиваля и привязан к площадке (жанр site-specific).

Среди спектаклей-участников также "Оливер" Театра Сац, "Черное" Новой оперы, "Ксения Петербургская" РАМТа и другие.

Много внимания в этом году будет уделено семьям с детьми – для них пройдет семь спектаклей для разных возрастных категорий и мастер-класс по хэнд-арту.