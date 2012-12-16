Турист, попавший в больницу после ДТП в Таиланде, оказался москвичом

Турист, который больше трех недель находился без сознания в тайской больнице, оказался москвичом. Молодого человека наконец-то опознали. Его фотография несколько дней распространялась в социальных сетях. Выяснилось, что это Кирилл Лебедев. Молодой человек пришел в сознание, но еще не может говорить.

Информация о якобы российском туристе по имени Кирилл, оказавшемся в бессознательном состоянии в таиландском госпитале после ДТП с участием мотоцикла, появилась в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook в середине недели. Согласно опубликованным данным, молодой человек находится в больнице с 24 ноября, однако установить его личность долгое время не удавалось.

При пострадавшем не было никаких документов, а обращений в дипломатические представительства России в Таиланде в связи с пропажей молодого человека не поступало.