06 октября 2014, 22:07

В Таиланде при посещении буддистского храма погибла россиянка

Фото: ТАСС/Андрей Бычков

В Таиланде в понедельник погибла 35-летняя отдыхающая из России. Женщина попала под обвал горной породы во время посещения буддистского храма, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в провинции Пхетбури на западе Таиланда. Женщина со своей шестилетней дочерью находилась на территории храма, когда с рядом расположенной скалы скатился огромный валун.

Камень прокатился по крыше нескольких жилых домов, раздавил автомобиль, а затем упал на женщину. От полученных травм россиянка скончалась на месте. Ее дочь госпитализирована с различными травмами.

Правоохранительные органы Таиланда устанавливают обстоятельства трагедии. По предварительной информации, камень сорвался с горы из-за сильного дождя и ураганного ветра.

