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Общество

23 мая 2018, 14:08

Москва онлайн и "TVoя Москва" покажут мастер-класс о работе диджея

TVоя Москва общество Москва онлайн

26 мая в ЦДК в рамках конкурса "TVоя Москва" состоится мастер-класс "Что за зверь такой диджей". Его проведет команда Capital FM.

Слушатели узнают:

  • о специфике, плюсах и минусах работы англоязычной радиостанции в России;
  • какие бывают нестандартные ситуации в эфире и как с ними справляться (экстренные выпуски, паника при работе с пультом, внезапно настигнувшая икота;
  • как начинать работать в эфире и не разориться на антидепрессантах.
Трансляцию мастер-класса смотрите 26 мая с 12:00 до 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает четвертый сезон проекта "TVоя Москва". Всех желающих вновь ждут мастер-классы от профессионалов московских медиа, а также творческий конкурс, позволяющий раскрыть потенциал каждого участника.

"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы будут иметь исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.

Профессиональные спикеры на мастер-классах помогут слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты. В конкурсной части, помимо номинаций, посвященных телевидению, радио и интернету, появится также и номинация в области дизайна. Открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в Центре документального кино в Музее Москвы.

Проект создан при финансовой поддержке столичного департамента СМИ и рекламы.

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