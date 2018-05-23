Москва онлайн и "TVoя Москва" покажут мастер-класс о работе диджея

26 мая в ЦДК в рамках конкурса "TVоя Москва" состоится мастер-класс "Что за зверь такой диджей". Его проведет команда Capital FM.

Слушатели узнают:



Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает четвертый сезон проекта "TVоя Москва". Всех желающих вновь ждут мастер-классы от профессионалов московских медиа, а также творческий конкурс, позволяющий раскрыть потенциал каждого участника.

"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы будут иметь исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.

Профессиональные спикеры на мастер-классах помогут слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты. В конкурсной части, помимо номинаций, посвященных телевидению, радио и интернету, появится также и номинация в области дизайна. Открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в Центре документального кино в Музее Москвы.

Проект создан при финансовой поддержке столичного департамента СМИ и рекламы.

