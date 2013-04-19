"Стрижи" и "Русские витязи" выступят на авиашоу в Кубинке

"Стрижи" и "Русские витязи" поднимутся в небо

Известные пилотажные команды "Стрижи" и "Русские витязи" выступят в авиашоу. Мероприятие состоится 19 апреля в Кубинке.

Авиашоу посвящено двум юбилейным датам - исполняется 75 лет со дня основания авиацентра и 22 года "Русским витязям".

Пилоты исполнят сложнейшие воздушные фигуры. Многие из этих фигур высшего пилотажа ранее никогда не выполнялись на истребителях.

Отметим, что "Русские витязи" пилотируют тяжелые истребители, управлять которыми намного сложнее, чем другими машинами класса истребителей.